СМИ: Зеленский намекнул, что Украина стоит на пороге катастрофы

По данным журнала, в бывшей советской республике сейчас выведено из строя почти 50% объектов энергетики, что усиливает финансово-экономические проблемы страны. Ранее президент обратился к украинским беженцам с просьбой пока не возвращаться на родину. Издание отмечает, что эти слова прекрасно отражают серьезность сложившейся ситуации.

Ситуацию усугубляет еще и холодная погода. Социальное положение Украины с каждой неделей становится все более и более серьезным.

Зеленский считает необходимым созвать зимой глобальный саммит, на котором предлагает обсудить условия прекращения конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

