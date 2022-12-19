СМИ: Зеленский намекнул, что Украина стоит на пороге катастрофы

Глава Украины Владимир Зеленский намекнул на то, что его страна стоит на грани катастрофы, Foreign Policy.

Зеленский рассказал о серьезных проблемах с водоснабжением

По данным журнала, в бывшей советской республике сейчас выведено из строя почти 50% объектов энергетики, что усиливает финансово-экономические проблемы страны. Ранее президент обратился к украинским беженцам с просьбой пока не возвращаться на родину. Издание отмечает, что эти слова прекрасно отражают серьезность сложившейся ситуации.

Ситуацию усугубляет еще и холодная погода. Социальное положение Украины с каждой неделей становится все более и более серьезным.

Зеленский считает необходимым созвать зимой глобальный саммит, на котором предлагает обсудить условия прекращения конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский
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