Нарышкин: Запад сомневается в успехе украинского контрнаступления
Военные аналитики на Западе выражают серьезные сомнения в успехе контрнаступления Украины, заявил глава СВР Нарышкин, передает РИА Новости.
По его словам, Запад оценивает цели Киева как недостижимые, а авторитетные представители западных спецслужб не исключают, что наступление ВСУ может привести к прямо противоположным результатам.
Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов завил, что контрнаступление украинской армии может продлиться еще месяц-полтора. Он предположил, что после этого начнется продвижение российских сил в «направлении Киева потихоньку». При этом он считает, что западные страны будут давить на Украину, чтобы ВСУ показали хоть какой-то результат, передает «Радиоточка НСН».
16 июня президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме призвали ввести ГОСТ по организации квестов
- Концерты сайд-проекта музыкантов «Animal ДжаZ» отменили после жалоб
- В Белоруссии утвердили клинический протокол, включающий химическую кастрацию
- Нарышкин: Запад сомневается в успехе украинского контрнаступления
- Coca-Cola HBC объявила о покупке производителя водки Finlandia
- АТОР: Национальные визы Кипра, Болгарии и Румынии станут цифровыми
- Актрису Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в палату
- Зеленский обсудил с премьером Британии оборонные потребности Украины
- Столтенберг: НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине
- Песков заявил, что у Москвы и Минска много недругов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru