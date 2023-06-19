Нарышкин: Запад сомневается в успехе украинского контрнаступления

Военные аналитики на Западе выражают серьезные сомнения в успехе контрнаступления Украины, заявил глава СВР Нарышкин, передает РИА Новости.

По его словам, Запад оценивает цели Киева как недостижимые, а авторитетные представители западных спецслужб не исключают, что наступление ВСУ может привести к прямо противоположным результатам.

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Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов завил, что контрнаступление украинской армии может продлиться еще месяц-полтора. Он предположил, что после этого начнется продвижение российских сил в «направлении Киева потихоньку». При этом он считает, что западные страны будут давить на Украину, чтобы ВСУ показали хоть какой-то результат, передает «Радиоточка НСН».

16 июня президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям.

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ФОТО: РИА Новости
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