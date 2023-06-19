Зеленский обсудил с премьером Британии оборонные потребности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. По его словам, обсуждался вопрос оборонных потребностей Киева.
Он отметил, что обсуждалось дальнейшее сотрудничество стран для расширения возможностей Украины, «в частности благодаря дальнобойному оружию».
До этого американский президент Джо Байден заявил на пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком, что западные страны сделали все возможное для подготовки контрнаступления украинской армии. Глава Белого дома отметил, что в настоящее время Запад «настроен очень оптимистично» относительно контрнаступления.
Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов предположил, что контрнаступление украинской армии может продлиться еще месяц-полтора. Он считает, что западные страны будут давить на Украину, чтобы ВСУ показали хоть какой-то результат, передает «Радиоточка НСН».
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