Зеленский обсудил с премьером Британии оборонные потребности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. По его словам, обсуждался вопрос оборонных потребностей Киева.

Он отметил, что обсуждалось дальнейшее сотрудничество стран для расширения возможностей Украины, «в частности благодаря дальнобойному оружию».

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До этого американский президент Джо Байден заявил на пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком, что западные страны сделали все возможное для подготовки контрнаступления украинской армии. Глава Белого дома отметил, что в настоящее время Запад «настроен очень оптимистично» относительно контрнаступления.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов предположил, что контрнаступление украинской армии может продлиться еще месяц-полтора. Он считает, что западные страны будут давить на Украину, чтобы ВСУ показали хоть какой-то результат, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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