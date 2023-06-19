Зеленский обсудил с премьером Британии оборонные потребности Украины

До этого американский президент Джо Байден заявил на пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком, что западные страны сделали все возможное для подготовки контрнаступления украинской армии. Глава Белого дома отметил, что в настоящее время Запад «настроен очень оптимистично» относительно контрнаступления.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов предположил, что контрнаступление украинской армии может продлиться еще месяц-полтора. Он считает, что западные страны будут давить на Украину, чтобы ВСУ показали хоть какой-то результат, передает «Радиоточка НСН».

