Народная милиция ЛНР обвинила Киев в подготовке к развязыванию боевых действий

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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По его словам, со стороны армии Украины ведется систематический обстрел территории ЛНР. Филипоненко подчеркнул, что разведка республики продолжает получать данные о подготовке силовиков Украины к развязыванию боевых действий.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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