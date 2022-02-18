Народная милиция ЛНР обвинила Киев в подготовке к развязыванию боевых действий
Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, со стороны армии Украины ведется систематический обстрел территории ЛНР. Филипоненко подчеркнул, что разведка республики продолжает получать данные о подготовке силовиков Украины к развязыванию боевых действий.
Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.
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