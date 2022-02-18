Народная милиция ЛНР обвинила Киев в подготовке к развязыванию боевых действий

По его словам, со стороны армии Украины ведется систематический обстрел территории ЛНР. Филипоненко подчеркнул, что разведка республики продолжает получать данные о подготовке силовиков Украины к развязыванию боевых действий.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

