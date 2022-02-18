Зеленский: Прямые переговоры с ДНР и ЛНР - бессмысленны

По его словам, это не имеет смысла, так как они ничего не решают. «Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу», — сказал украинский лидер.

Он отметил, что ДНР и ЛНР политические вопросы не решают, передает «РБК-Украина».

«Мы же знаем, как проходит заседание „минских“ подгрупп — с кем они советуются, кому они перезванивают. Все же это видят», — отметил Зеленский.

«Я президент Украины, почему я должен садиться с боевиками за стол переговоров?» — задался вопросом президент Украины.

Напомним, президент Украины сообщил, что вопросом признания ДНР и ЛНР Россия повышает ставки в переговорах о невступлении Украины в Североатлантический альянс.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что решение о признании или непризнании Россией Донецкой и Луганской народных республик зависит от воли Владимира Путина.

