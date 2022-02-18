Зеленский: Прямые переговоры с ДНР и ЛНР - бессмысленны
Украинские власти не пойдут на прямые переговоры с Донецком и Луганском, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу государства Владимира Зеленского.
По его словам, это не имеет смысла, так как они ничего не решают. «Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу», — сказал украинский лидер.
Он отметил, что ДНР и ЛНР политические вопросы не решают, передает «РБК-Украина».
«Мы же знаем, как проходит заседание „минских“ подгрупп — с кем они советуются, кому они перезванивают. Все же это видят», — отметил Зеленский.
«Я президент Украины, почему я должен садиться с боевиками за стол переговоров?» — задался вопросом президент Украины.
Напомним, президент Украины сообщил, что вопросом признания ДНР и ЛНР Россия повышает ставки в переговорах о невступлении Украины в Североатлантический альянс.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что решение о признании или непризнании Россией Донецкой и Луганской народных республик зависит от воли Владимира Путина.
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