Народная милиция ДНР назвала обстрел Донецка «Точкой-У» терактом

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что расценивает обстрел украинскими войсками Донецка ракетой «Точка-У» как теракт. Об этом сообщается в Telegram-канале Народной милиции.

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Отмечается, что обстрел был совершен в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.

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ФОТО: trud-ost.ru
ТЕГИ:ОбстрелДНРУкраина
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