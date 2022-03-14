СМИ: Украина приостановила набор французских наемников

Киев принял решение о приостановке отправки на Украину французских добровольцев на Украину после удара Вооруженных сил РФ по полигону, где размещались иностранные наемники. Об этом пишут «Известия».

Россия уничтожила до 180 зарубежных наемников на Украине

По данным издания, один из главных организаторов отправки добровольцев из Франции на Украину Уго Пеллегрини сообщил, что украинская сторона приостановила набор в «Интернациональный легион».

Ранее российские военные нанесли удары по учебным центрам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старичах и на полигоне Яворовский, напоминает РЕН ТВ. По данным Минобороны, в результате были уничтожены 180 наемников, отмечает телеканал «360».

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ТЕГИ:ВоенныеФранцияУкраина
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