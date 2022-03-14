СМИ: Украина приостановила набор французских наемников

По данным издания, один из главных организаторов отправки добровольцев из Франции на Украину Уго Пеллегрини сообщил, что украинская сторона приостановила набор в «Интернациональный легион».

Ранее российские военные нанесли удары по учебным центрам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старичах и на полигоне Яворовский, напоминает РЕН ТВ. По данным Минобороны, в результате были уничтожены 180 наемников, отмечает телеканал «360».

