Верховный суд ДНР приговорил троих наёмников к высшей мере
Верховный суд Донецкой народной республики приговорила троих иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ, к высшей мере наказания. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей. К смертной казни приговорены двое подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим.
Они проходили службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ и за денежное вознаграждение участвовали в боевых действиях в Донбассе. Установлено, что их действия привели к гибели и ранениям гражданских лиц, а также повреждениям объектов гражданской и социальной инфраструктуры на территории Республики.
В сообщении уточняется, что иностранные граждане обвинялись ао по четырем статьям Уголовного кодекса ДНР: «Совершение преступления группой лиц», «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», «Наемничество» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». В ходе заседаний суда они признали себя виновными. По совокупности преступлений суд постановил всем троим назначить исключительною меру наказания.
Как отмечается в сообщении, осужденные имеют право обжаловать приговор в течение одного месяца со дня его оглашения. Все трое подтвердили свое решение подать апелляцию.
Это первые иностранные наемники, осужденные в ДНР. Первое заседание суда по рассмотрению их дел состоялось в понедельник, 6 июня. Затем прошли допросы и прения сторон, подсудимым была предоставлена государственная защита.
Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой народной республики Елена Шишкина заявила о том, что иностранные бойцы, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины, обмену не подлежат.
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