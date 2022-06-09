Верховный суд ДНР приговорил троих наёмников к высшей мере

Верховный суд Донецкой народной республики приговорила троих иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ, к высшей мере наказания. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей. К смертной казни приговорены двое подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим.

Они проходили службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ и за денежное вознаграждение участвовали в боевых действиях в Донбассе. Установлено, что их действия привели к гибели и ранениям гражданских лиц, а также повреждениям объектов гражданской и социальной инфраструктуры на территории Республики.

В сообщении уточняется, что иностранные граждане обвинялись ао по четырем статьям Уголовного кодекса ДНР: «Совершение преступления группой лиц», «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», «Наемничество» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». В ходе заседаний суда они признали себя виновными. По совокупности преступлений суд постановил всем троим назначить исключительною меру наказания.