«Наградит посмертно»: Пригожин предложил Зеленскому перебросить бойцов под Бахмут
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на журналистский запрос о приезде президента Украины Владимира Зеленского в Авдеевку, предложил ему перебросить бойцов под Артемовск (Бахмут), чтобы потом наградить их посмертно.
«Молодец, наградил бойцов под Авдеевкой. Пускай перебрасывает к нам на Бахмут. Еще раз наградит посмертно», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.
Накануне президент Украины совершил рабочую поездку в Донецкую область, посетив передовые позиции ВСУ в Авдеевке. Зеленский также вручил украинским военным госнаграды.
Ранее Пригожин предложил финской армии устроить битву насмерть. Так он отреагировал на просьбу оценить боеспособность финской армии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru