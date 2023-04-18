«Наградит посмертно»: Пригожин предложил Зеленскому перебросить бойцов под Бахмут

«Молодец, наградил бойцов под Авдеевкой. Пускай перебрасывает к нам на Бахмут. Еще раз наградит посмертно», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Накануне президент Украины совершил рабочую поездку в Донецкую область, посетив передовые позиции ВСУ в Авдеевке. Зеленский также вручил украинским военным госнаграды.

Ранее Пригожин предложил финской армии устроить битву насмерть. Так он отреагировал на просьбу оценить боеспособность финской армии, передает «Радиоточка НСН».

