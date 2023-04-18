«Наградит посмертно»: Пригожин предложил Зеленскому перебросить бойцов под Бахмут

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на журналистский запрос о приезде президента Украины Владимира Зеленского в Авдеевку, предложил ему перебросить бойцов под Артемовск (Бахмут), чтобы потом наградить их посмертно.

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«Молодец, наградил бойцов под Авдеевкой. Пускай перебрасывает к нам на Бахмут. Еще раз наградит посмертно», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Накануне президент Украины совершил рабочую поездку в Донецкую область, посетив передовые позиции ВСУ в Авдеевке. Зеленский также вручил украинским военным госнаграды.

Ранее Пригожин предложил финской армии устроить битву насмерть. Так он отреагировал на просьбу оценить боеспособность финской армии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:УкраинаЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинВладимир ЗеленскийСпецоперация

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