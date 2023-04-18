Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область, сообщили в его офисе.

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В сообщении говорится, что украинский лидер посетил передовые позиции Воружённых сил Украины (ВСУ) в Авдеевке.

«Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк» о ситуации в районе его ответственности», - указали в офисе Зеленского, добавив, что он также вручил украинским военным госнаграды.

Ранее президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, сообщает RT.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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