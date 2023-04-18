Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке
Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область, сообщили в его офисе.
В сообщении говорится, что украинский лидер посетил передовые позиции Воружённых сил Украины (ВСУ) в Авдеевке.
«Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк» о ситуации в районе его ответственности», - указали в офисе Зеленского, добавив, что он также вручил украинским военным госнаграды.
Ранее президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 257 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 416 / сут.
- Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке
- СМИ: Запад готовится к любым мерам реагирования России на контрнаступление Украины
- Путин обсудит с членами правительства повышение надёжности электросетевого комплекса
- Путин поддержал намерение губернатора Псковской области участвовать в выборах
- Российские военные уничтожили 290 солдат ВСУ на Донецком направлении
- Литва предложила поэтапный ввод санкций против «Росатома»
- Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности за терроризм
- Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже американского журналиста Гершковича
- Госдума одобрила поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену
- Минобороны: Российская авиация и артиллерия уничтожили два украинских склада топлива
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru