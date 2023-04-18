Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке

В сообщении говорится, что украинский лидер посетил передовые позиции Воружённых сил Украины (ВСУ) в Авдеевке.

«Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк» о ситуации в районе его ответственности», - указали в офисе Зеленского, добавив, что он также вручил украинским военным госнаграды.

Ранее президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, сообщает RT.

