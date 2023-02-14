«Глобальный позор»: Помпео прокомментировал реакцию Байдена на инцидент с аэростатами

Помпео считает, что Байден и его администрация неверно реагировали на инциденты.

Бывший госсекретарь отметил, что за полетом воздушного шара над территорией Соединенных Штатов наблюдал весь мир. Нерешительность Белого дома привела к «глобальному позору», констатировал политик.

Он полагает, что бездействие Байдена дало Китаю большое геополитическое преимущество.

Военные США до сих пор не могут определить принадлежность трех из четырех сбитых летающих объектов. Один из них американцы считают китайским разведывательным аппаратом, пишет НСН.

