Начался визит Урсулы фон дер Ляйен на Украину

На Украине начался визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Европейский политик намерена обсудить заявку страны на членство в Евросоюзе, сообщается в заявлении AFP.

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«Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла на Украину, чтобы обсудить её заявку на вступление в блок», - цитирует официальное заявление RT.

Ранее в Европарламенте прозвучали призывы наделить Украину статусом кандидата в ЕС.

В Италии заявили, что большинство стран высказались против данного решения.

Вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюз ЕК поставит на голосование 17 июня.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаУкраинаЕвросоюзЕврокомиссия
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