ЕК: реформы на Украине – условия финансирования восстановления страны

Европейский союз готов оказать финансовую помощь в рамках восстановления Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

ЕС хочет направить подсанкционные активы РФ на восстановление Украины

По её словам, для этого необходимы реформы со стороны Киева. Отмечается, что разработкой пути к привлечению инвестиций на восстановление Украины ЕС будет заниматься совместно с Соединенными Штатами.

Речь идёт о реформах системы управления Украины, повышение независимости судебной системы, борьбе с коррупцией.

Напомним, Запад хочет дать российским бизнесменам возможность «откупиться» от санкций, если они будут передавать деньги на восстановление Украины. Киев в курсе этих обсуждений.


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ФОТО: РИА Новости
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