ЕК: реформы на Украине – условия финансирования восстановления страны
Европейский союз готов оказать финансовую помощь в рамках восстановления Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
По её словам, для этого необходимы реформы со стороны Киева. Отмечается, что разработкой пути к привлечению инвестиций на восстановление Украины ЕС будет заниматься совместно с Соединенными Штатами.
Речь идёт о реформах системы управления Украины, повышение независимости судебной системы, борьбе с коррупцией.
Напомним, Запад хочет дать российским бизнесменам возможность «откупиться» от санкций, если они будут передавать деньги на восстановление Украины. Киев в курсе этих обсуждений.
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