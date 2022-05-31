ЕК: реформы на Украине – условия финансирования восстановления страны

По её словам, для этого необходимы реформы со стороны Киева. Отмечается, что разработкой пути к привлечению инвестиций на восстановление Украины ЕС будет заниматься совместно с Соединенными Штатами.

Речь идёт о реформах системы управления Украины, повышение независимости судебной системы, борьбе с коррупцией.

Напомним, Запад хочет дать российским бизнесменам возможность «откупиться» от санкций, если они будут передавать деньги на восстановление Украины. Киев в курсе этих обсуждений.



