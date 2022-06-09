СМИ: Еврокомиссия 17 июня рекомендует дать Украине статус кандидата на членство в ЕС

Еврокомиссия намерена 17 июня рекомендовать сделать Украину кандидатом на членство в Евросоюз. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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После предоставления рекомендаций украинская заявка будет рассмотрена на саммите Евросоюза 23-24 июня, на котором она должна быть одобрена его участниками.

По данным агентства, даже в случае получения Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюз, процесс интеграции все равно может продлиться около 10 лет.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕвропарламентЕврокомиссия
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