СМИ: Еврокомиссия 17 июня рекомендует дать Украине статус кандидата на членство в ЕС

После предоставления рекомендаций украинская заявка будет рассмотрена на саммите Евросоюза 23-24 июня, на котором она должна быть одобрена его участниками.

По данным агентства, даже в случае получения Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюз, процесс интеграции все равно может продлиться около 10 лет.



