Европарламент призвал дать Украине статус кандидата на членство в ЕС

Депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию и Совет ЕС обеспечить поддержку Украины и дать ей статус кандидата на членство в Евросоюзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на резолюцию об изменении внешней и оборонной политики ЕС.

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В одном из пунктов отмечается, что предоставление статуса было бы четким политическим знаком солидарности с украинским народом.

Также в документе содержится призыв к предоставлению Украине необходимого оружия и другой помощи. Кроме того, депутаты в резолюции призывают «быть готовыми внести максимальный вклад в восстановление страны после окончания боевых действий».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, процесс вступления в ЕС «может занять многие годы и даже десятилетия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраина
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