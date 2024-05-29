Начальник РЭБ ВС РФ Богданов: дроны ВСУ могут пролетать до 2500 километров

Беспилотники ВСУ могут пролетать до 2,5 тысячи километров, заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Дмитрий Богданов.

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«Противник не стоит на месте, и сейчас беспилотные летательные аппараты позволяют преодолевать пространство до 2,5 тысячи километров, и многие регионы об этом знают», — сказал он ТАСС.

Ранее генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что Россия может разрешить применять оружие по польским объектам в ответ на заявления Варшавы по вооружению, поставляемому Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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