Начальник РЭБ ВС РФ Богданов: дроны ВСУ могут пролетать до 2500 километров

«Противник не стоит на месте, и сейчас беспилотные летательные аппараты позволяют преодолевать пространство до 2,5 тысячи километров, и многие регионы об этом знают», — сказал он ТАСС.

Ранее генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что Россия может разрешить применять оружие по польским объектам в ответ на заявления Варшавы по вооружению, поставляемому Украине.

