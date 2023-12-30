На Западе заявили о разгроме украинских складов с ракетами Storm Shadow и SCALP
Российские войска нанесли удары по украинским складам с ракетами большой дальности Storm Shadow и SCALP, а также по аэродромам, где располагались самолёты для их запуска, сообщает портал Military Watch Magazine.
«Сообщается, что в приоритете были склады с европейскими крылатыми ракетами большой дальности Strom Shadow/SCALP и аэродромы, где размещались самолёты для их запуска», — цитирует сообщение RT.
По данным портала, российская сторона нанесла удары, поразив тактические и стратегические цели на Украине.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесении одного массированного удара и 50 групповых по объектам ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru