На Западе заявили о разгроме украинских складов с ракетами Storm Shadow и SCALP

«Сообщается, что в приоритете были склады с европейскими крылатыми ракетами большой дальности Strom Shadow/SCALP и аэродромы, где размещались самолёты для их запуска», — цитирует сообщение RT.



По данным портала, российская сторона нанесла удары, поразив тактические и стратегические цели на Украине.



Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесении одного массированного удара и 50 групповых по объектам ВСУ, передает «Радиоточка НСН».





