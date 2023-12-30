На Западе заявили о разгроме украинских складов с ракетами Storm Shadow и SCALP

Российские войска нанесли удары по украинским складам с ракетами большой дальности Storm Shadow и SCALP, а также по аэродромам, где располагались самолёты для их запуска, сообщает портал Military Watch Magazine.

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«Сообщается, что в приоритете были склады с европейскими крылатыми ракетами большой дальности Strom Shadow/SCALP и аэродромы, где размещались самолёты для их запуска», — цитирует сообщение RT.

По данным портала, российская сторона нанесла удары, поразив тактические и стратегические цели на Украине.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесении одного массированного удара и 50 групповых по объектам ВСУ, передает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаМинобороны РФРакетный Удар

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