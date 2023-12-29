Минобороны РФ: За неделю по территории Украины нанесено 50 групповых ударов
За неделю по территории Украины было нанесено 50 групповых ударов и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Отмечается, что целями были объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), военные аэродромы, арсеналы, а также места размещения военных. Подчеркивается, что все назначенные объекты были поражены.
Ранее, 26 декабря, Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили два тактических бомбардировщика Су-24 украинской армии в зоне проведения спецоперации на Украине. Самолеты были сбиты близ Жовтени (Николаевская область) и Николаевки (Днепропетровская область), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru