Минобороны РФ: За неделю по территории Украины нанесено 50 групповых ударов

Отмечается, что целями были объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), военные аэродромы, арсеналы, а также места размещения военных. Подчеркивается, что все назначенные объекты были поражены.

Ранее, 26 декабря, Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили два тактических бомбардировщика Су-24 украинской армии в зоне проведения спецоперации на Украине. Самолеты были сбиты близ Жовтени (Николаевская область) и Николаевки (Днепропетровская область), передает «Радиоточка НСН».

