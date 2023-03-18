На всей территории Украины объявили воздушную тревогу в субботу

Сигналы воздушной тревоги звучат на всей территории Украины. Соответствующие данные отражены на официальном ресурсе для оповещения населения, сообщает RT.

Очередная воздушная тревога объявлена по всей Украине

Ранее глава региональной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил, что объект критической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины получил повреждения.

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:РоссияВоенная ОперацияУкраина

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