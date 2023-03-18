На всей территории Украины объявили воздушную тревогу в субботу
18 марта 202310:40
Сигналы воздушной тревоги звучат на всей территории Украины. Соответствующие данные отражены на официальном ресурсе для оповещения населения, сообщает RT.
Ранее глава региональной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил, что объект критической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины получил повреждения.
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18 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru