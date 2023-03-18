На всей территории Украины объявили воздушную тревогу в субботу

Небензя: у США и ЕС есть 60 дней, чтобы вывести из-под санкций продовольствие и удобрения из РФ

Белый дом: Байден назвал оправданным решение МУС о выдаче ордера на арест Путина

Минобрнаука: более 590 тысяч бюджетных мест в российских вузах предусмотрены в следующем учебном году

СМИ: третейский судья предписал «Метрополитен-опера» выплатить российской оперной певице Нетребко $200 тысяч

Гидрометцентр: в Москве в субботу +2…+4, без осадков