Власти заявили о повреждении критической инфраструктуры в Днепропетровской области

Объект критической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины получил повреждения. Об этом заявил глава региональной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

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Ранее на некоторых украинских территориях объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрыве и пожаре в Новомосковске под Днепропетровском.

По словам Лысака, некий объект в городе был серьезно поврежден. Чиновник указал, что причиной ЧП стало попадание двух беспилотников.

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ФОТО: Скрин с видео / соцсети
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