Власти заявили о повреждении критической инфраструктуры в Днепропетровской области
18 марта 202301:38
Объект критической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины получил повреждения. Об этом заявил глава региональной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
Ранее на некоторых украинских территориях объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрыве и пожаре в Новомосковске под Днепропетровском.
По словам Лысака, некий объект в городе был серьезно поврежден. Чиновник указал, что причиной ЧП стало попадание двух беспилотников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru