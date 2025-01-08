На видео попало, как эвакуационная группа ВСУ выбросила своих раненых в поле

Об этом стало известно благодаря видеокадрам с беспилотника российских военных. Коц отметил, что «два ещё живых вэсэушника были выброшены из машины».

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли на Курском направлении до 49 830 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

