Российские войска пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области
Штурмовые группы Вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались контратаковать в направлении села Большое Солдатское в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что попытка прорыва украинских войск была пресечена подразделениями российской группировки войск «Север», поддержку которым оказали артиллерия и авиация.
«В результате огневого поражения основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что за сутки ВСУ потеряли в Курской области до 485 военнослужащих, четверо сдались в плен, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru