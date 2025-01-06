Российские войска пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области

В ведомстве указали, что попытка прорыва украинских войск была пресечена подразделениями российской группировки войск «Север», поддержку которым оказали артиллерия и авиация.

«В результате огневого поражения основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за сутки ВСУ потеряли в Курской области до 485 военнослужащих, четверо сдались в плен, сообщает RT.

