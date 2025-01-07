ВСУ потеряли на Курском направлении до 49 830 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении свыше 325 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла до 49 830 военнослужащих.
Также российские войска подбили 293 танка, 217 БМП и 159 БТР, 1511 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 344 артиллерийских орудия, 44 пусковых установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 89 станций РЭБ и 1426 автомобилей.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru