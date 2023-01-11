На Украине заявили об «интенсивных» переговорах по ракетам ATACMS

Переговоры о предоставлении Украине ракет большой дальности ATACMS ведутся «очень интенсивно», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка.

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«Ведутся очень интенсивно», — сказал он, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры о предоставлении Киеву ракет ATACMS.

Экономист и бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации из-за отказа Вашингтона массово поставлять Киеву дальнобойные ракетные системы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
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