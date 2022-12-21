СМИ: Зеленский попросит у Байдена ракеты ATACMS и беспилотники
Делегация из Украины на встрече с президентом США Джо Байденом намерена просить о поставках ракет ATACMS и БПЛА Grey Eagle и Reaper. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.
По данным издания, во время встречи с Байденом и его командой по нацбезопасности представители Киева «выступят с очередными запросами относительно ракет большой дальности ATACMS и беспилотников Grey Eagle и Reaper».
Однако американские чиновники якобы не готовы удовлетворить эти просьбы, пишет «Свободная пресса». По данным Politico, Белый дом «категорически отказался» передавать ATACMS из-за высоких затрат и угрозы спровоцировать Россию на использование «еще более смертоносного оружия на Украине».
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон. Политик встретится с Байденом и выступит в конгрессе, пишет РИА ФАН.
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