Президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации из-за отказа Вашингтона массово поставлять Киеву дальнобойные ракетные системы. Об этом заявил экономист и бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

По его словам, ситуация будет складываться негативно для Украины, если она в течение двух месяцев не получит как минимум 300 американских танков Abrams, тактические ракетные комплексы ATACMS и десять батарей ПВО Patriot.

«Я думаю, Зеленский вряд ли с этим справится», — сказал эксперт.

Киевскому режиму может прийти конец, если в США обнаружат коррупционную составляющую в схемах поставок оружия Украине, заявил ранее бывший советник экс-президента этой страны Леонида Кучмы Олег Соскин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

