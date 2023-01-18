На Украине заявили о повреждении девяти блоков ТЭС

Это произошло 14 января. Отмечается, что последний ракетный удар России имел страшные последствия для энергетики страны. Шмыгаль заявил, что из-за этого вырос дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины. В итоге энергетикам пришлось прибегнуть к аварийным отключениям.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дефицит энергоресурсов в Киеве составляет 30%, а коллапс инфраструктуры в городе может произойти в любой момент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

