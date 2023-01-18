На Украине заявили о повреждении девяти блоков ТЭС
Три магистральные подстанции, девять блоков тепловых электростанций и одна воздушная линия электропередачи повреждены на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава правительства Дениса Шмыгаля.
Это произошло 14 января. Отмечается, что последний ракетный удар России имел страшные последствия для энергетики страны. Шмыгаль заявил, что из-за этого вырос дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины. В итоге энергетикам пришлось прибегнуть к аварийным отключениям.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дефицит энергоресурсов в Киеве составляет 30%, а коллапс инфраструктуры в городе может произойти в любой момент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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