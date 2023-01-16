На Украине сообщили об огромном дефиците электроэнергии
В украинской энергетической системе после последних ударов наблюдается огромный дефицит генерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление в соцсетях генерального директора компании YASNO ДТЭК Сергея Коваленко.
«Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Ряд ТЭС не работают из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока еще слишком рано. Как долго будут продолжаться ремонты, пока неизвестно», — заявил он.
Отмечается, что ситуация настолько тяжелая, что компания «Крэнерго» значительно ограничила объемы потребления по всей стране, в том числе в Киеве.
Ранее Минобороны РФ подтвердило массированный удар по системе управления ВСУ 14 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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