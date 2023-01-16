На Украине сообщили об огромном дефиците электроэнергии

Минтруд: с 1 февраля россиян ждет прибавка к различным выплатам, пособиям и компенсациям на 11,9%

СМИ: все 72 человека, находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета авиакомпании Yeti Airlines, погибли

Картаполов: весенний призыв в РФ в 2023 году, скорее всего, будет проводиться по старым правилам

Президент Украины Зеленский ввел санкции против 198 человек

Синоптик: оттепель до +4 градусов ожидается в Москве на следующей неделе