Кличко рассказали о состоянии энергоресурсов в Киеве

«Мы не говорим о коллапсе... но он может произойти в любую секунду», — сказал глава города. Отмечается, что на Украине сейчас «достаточно холодно», поэтому жить без электричества или отопления «почти невозможно». Кличко назвал ситуацию критической.

В украинской энергетической системе после последних ударов наблюдается огромный дефицит генерации. Ситуация настолько тяжелая, что компания «Крэнерго» значительно ограничила объемы потребления по всей стране, в том числе в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

