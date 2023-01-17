Кличко рассказали о состоянии энергоресурсов в Киеве

Дефицит энергоресурсов в Киеве составляет 30%, а коллапс инфраструктуры в городе может произойти в любой момент, сообщает Reuters со ссылкой на мэра Виталия Кличко.

В Киеве пожаловались на критическую нехватку электроэнергии

«Мы не говорим о коллапсе... но он может произойти в любую секунду», — сказал глава города. Отмечается, что на Украине сейчас «достаточно холодно», поэтому жить без электричества или отопления «почти невозможно». Кличко назвал ситуацию критической.

В украинской энергетической системе после последних ударов наблюдается огромный дефицит генерации. Ситуация настолько тяжелая, что компания «Крэнерго» значительно ограничила объемы потребления по всей стране, в том числе в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото:Соцсети/merkieva
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияЭлектроэнергияКиевВиталий Кличко
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