По данным издания, украинская армия использует против российских ВВС «последние запасы западных ракет», которые могут очень скоро закончиться из-за новых поставок от США.

Также отмечается, что ВСУ вынуждены перемещать ЗРК Patriot и NASAMS ближе к линии боевого соприкосновения, в результате чего комплексы уничтожаются в результате ударов российских войск.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия с начала специальной военной операции (СВО) уничтожила 450 украинских зенитных ракетных комплексов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».