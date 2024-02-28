СМИ: ВСУ скоро исчерпают свои запасы дальнобойных ракет Patriot и NASAMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро исчерпают запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot и NASAMS, сообщает журнал Forbes.

Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении французского ЗРК SAMP-T

По данным издания, украинская армия использует против российских ВВС «последние запасы западных ракет», которые могут очень скоро закончиться из-за новых поставок от США.

Также отмечается, что ВСУ вынуждены перемещать ЗРК Patriot и NASAMS ближе к линии боевого соприкосновения, в результате чего комплексы уничтожаются в результате ударов российских войск.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия с начала специальной военной операции (СВО) уничтожила 450 украинских зенитных ракетных комплексов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Wikipedia
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