На Украине заявили о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом

Трипольская тепловая электростанция в Киевской области уничтожена в результате взрывов. Об этом сообщила украинская компания «Центрэнерго», передает «Интерфакс-Украина».

На Украине заявили о серьезном повреждении двух ТЭЦ

Ранее в Киеве и области прогремели взрывы, напоминает РЕН ТВ. При этом в Сети появилось видео сильного пожара на Трипольской ТЭС.

По словам главы наблюдательного совета «Центрэнерго» Андрея Готы, электростанция полностью разрушена. Кроме того, Гота сообщил о масштабном пожаре в турбинном цехе ТЭС, здесь ведутся работы по локализации возгорания.

В марте «Центрэнерго» сообщила о разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области.

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ФОТО: РИА Новости
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