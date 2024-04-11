На Украине заявили о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом
Трипольская тепловая электростанция в Киевской области уничтожена в результате взрывов. Об этом сообщила украинская компания «Центрэнерго», передает «Интерфакс-Украина».
Ранее в Киеве и области прогремели взрывы, напоминает РЕН ТВ. При этом в Сети появилось видео сильного пожара на Трипольской ТЭС.
По словам главы наблюдательного совета «Центрэнерго» Андрея Готы, электростанция полностью разрушена. Кроме того, Гота сообщил о масштабном пожаре в турбинном цехе ТЭС, здесь ведутся работы по локализации возгорания.
В марте «Центрэнерго» сообщила о разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области.
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