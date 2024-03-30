На Украине сообщили, что Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена
Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена после ракетного удара 22 марта. Об этом сообщила украинская компания «Центрэнерго».
«Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного – до значительного», — указано в заявлении на сайте организации.
Отмечается, что на ТЭС ведется разбор завалов, доступа к большей части оборудования нет. Пока невозможно точно оценить масштаб повреждений и необходимую для восстановления сумму или спрогнозировать сроки ремонта.
«Центрэнерго» также сообщила, что Змиевскую ТЭС посетил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он пообещал оказать помощь предприятию.
Минобороны России 22 марта заявило о массированном ударе по украинским объектам энергетики и военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации ВСУ и иностранных наемников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru