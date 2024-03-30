На Украине сообщили, что Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена

«Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного – до значительного», — указано в заявлении на сайте организации.

Отмечается, что на ТЭС ведется разбор завалов, доступа к большей части оборудования нет. Пока невозможно точно оценить масштаб повреждений и необходимую для восстановления сумму или спрогнозировать сроки ремонта.

«Центрэнерго» также сообщила, что Змиевскую ТЭС посетил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он пообещал оказать помощь предприятию.

Минобороны России 22 марта заявило о массированном ударе по украинским объектам энергетики и военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации ВСУ и иностранных наемников.

