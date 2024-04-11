На Украине заявили о серьезном повреждении двух ТЭЦ
11 апреля 202409:11
Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о повреждении на двух теплоэлектростанциях. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
«Серьезно повреждено оборудование предприятий», — указывает ДТЭК.
Отмечается, что энергетики ликвидируют последствия ударов и занимаются возобновлением работы оборудования. О каких ТЭЦ идет речь, не уточняется.
Ранее украинская компания «Центрэнерго» заявила о разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru