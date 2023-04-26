Командир «Ахмата» назвал контрнаступление ВСУ агонией Киева

Возможное контрнаступление ВСУ приведет к катастрофическим последствиям для Украины. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

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По его словам, в контрнаступлении Киев истратит весь военный потенциал и будет не в состоянии провести новую мобилизацию.

«Весь свой «мужской потенциал», который они могли выскрести из всех сусеков, они уже все выскребли», - подчеркнул он.

Возможное наступление командир «Ахмата» назвал агонией и последним броском Киева. Он выразил уверенность, что предстоящее сражение станет для России ключом к победе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24 заявил, что ВСУ займут все потерянные территории, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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