По его словам, в контрнаступлении Киев истратит весь военный потенциал и будет не в состоянии провести новую мобилизацию.

«Весь свой «мужской потенциал», который они могли выскрести из всех сусеков, они уже все выскребли», - подчеркнул он.

Возможное наступление командир «Ахмата» назвал агонией и последним броском Киева. Он выразил уверенность, что предстоящее сражение станет для России ключом к победе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24 заявил, что ВСУ займут все потерянные территории, передает «Радиоточка НСН».

