Командир «Ахмата» назвал контрнаступление ВСУ агонией Киева
Возможное контрнаступление ВСУ приведет к катастрофическим последствиям для Украины. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, в контрнаступлении Киев истратит весь военный потенциал и будет не в состоянии провести новую мобилизацию.
«Весь свой «мужской потенциал», который они могли выскрести из всех сусеков, они уже все выскребли», - подчеркнул он.
Возможное наступление командир «Ахмата» назвал агонией и последним броском Киева. Он выразил уверенность, что предстоящее сражение станет для России ключом к победе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24 заявил, что ВСУ займут все потерянные территории, передает «Радиоточка НСН».
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