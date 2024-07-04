На Украине заявили о напряженной ситуации на Торецком направлении

Генштаб войск Украины в Telegram заявил о «напряженной ситуации» на торецком направлении.

Зеленский допустил попытку нового наступления ВСУ

«На торецком направлении ситуация напряженная», — сказано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Сообщая о перестановках в силовом блоке, украинский лидер поспешил уточнить, что все принятые решения были обсуждены с Минобороны страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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