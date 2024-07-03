Зеленский допустил попытку нового наступления ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил попытку нового наступления украинской армии. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.
По его словам, укомплектованность Вооружённых сил Украины живой силой в настоящее время лучше, чем несколько месяцев назад, однако пока остро стоит вопрос «вооружения бригад».
Он пояснил, что выделяемые союзниками военная техника и вооружение слишком поздно доходят до зоны боевых действий.
«Между решением о выделении и реальным фактом передачи нам приходится очень-очень-очень долго ждать», - цитирует украинского лидера Bloomberg.
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня для начала переговоров с Россией. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал этот отказ ожидаемым, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru