По его словам, укомплектованность Вооружённых сил Украины живой силой в настоящее время лучше, чем несколько месяцев назад, однако пока остро стоит вопрос «вооружения бригад».

Он пояснил, что выделяемые союзниками военная техника и вооружение слишком поздно доходят до зоны боевых действий.

«Между решением о выделении и реальным фактом передачи нам приходится очень-очень-очень долго ждать», - цитирует украинского лидера Bloomberg.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня для начала переговоров с Россией. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал этот отказ ожидаемым, сообщает RT.

