На Украине заявили о критическом состоянии Днепрогэс

Крупнейшая гидроэлектростанция Украины, Днепровская ГЭС сейчас находится в критическом состоянии, заявил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров.

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По его словам, речь идет не только о выработке электроэнергии — полностью перекрыто движение с левого берега станции на правый.

Сегодня Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием объектам по энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Это был ответ на попытки Киева атаковать объекты российской энергетики и транспорта, напоминает «Радиоточка НСН».

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