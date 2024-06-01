Средства ПВО сбили две «Точки-У» и три дрона над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили две ракеты «Точка-У» ВСУ, а также три беспилотника в Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

Два жилых дома и ЛЭП в Белгородской области были повреждены при обстреле ВСУ

В российском оборонном ведомстве также сообщили об уничтожении одного беспилотника над территорией Брянской области.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 27 мая над Белгородской областью сбили один беспилотник ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Белгородская областьМинобороны РФСпецоперацияУкраинаПВО

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