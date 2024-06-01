Российские военные нанесли удар по объектам энергосистемы Украины

В ответ на попытки украинской стороны нанести ущерб объектам российской энергетики российские военные нанесли удар по объектам энергосистемы Киева, сообщили в Минобороны России.

Минобороны РФ: Военные отразили атаку ВСУ над Белгородской областью

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных беспилотников.

За сутки подразделения группировки «Север» отразили пять контратак ВСУ, в зоне ответственности Западной группировки потери украинской стороны составили порядка 450 человек.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 27 мая над Белгородской областью сбили один беспилотник ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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