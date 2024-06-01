Российские военные нанесли удар по объектам энергосистемы Украины

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных беспилотников.

За сутки подразделения группировки «Север» отразили пять контратак ВСУ, в зоне ответственности Западной группировки потери украинской стороны составили порядка 450 человек.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 27 мая над Белгородской областью сбили один беспилотник ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

