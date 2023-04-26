На Украине заявили о готовности захватывать российские города для «освобождения» территорий

Украинские военные готовы захватывать небольшие города России и использовать их для обмена на новые российские регионы. Об этом рассказал командир бригады национальной гвардии Украины «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) Богдан Кротевич, пишет The Washington Post.

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«Мы пытаемся объяснить гражданскому населению страны, что нам нужно, чтобы они помогли нам освободить территории», — заявил Кротевич.

Между тем глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил доверить охрану российской границы добровольцам, вступившим в народную дружину, и таким образом обезопасить страну от диверсий со стороны Украины, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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