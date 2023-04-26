На Украине заявили о готовности захватывать российские города для «освобождения» территорий
Украинские военные готовы захватывать небольшие города России и использовать их для обмена на новые российские регионы. Об этом рассказал командир бригады национальной гвардии Украины «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) Богдан Кротевич, пишет The Washington Post.
«Мы пытаемся объяснить гражданскому населению страны, что нам нужно, чтобы они помогли нам освободить территории», — заявил Кротевич.
Между тем глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил доверить охрану российской границы добровольцам, вступившим в народную дружину, и таким образом обезопасить страну от диверсий со стороны Украины, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 093 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 397 / сут.
- ВВС Германии заявили о сопровождении трех российских самолетов над Балтийским морем
- В Госдуме назвали фашистской угрозу Киева «уничтожить» все в Крыму
- СК: французские наемники в упор расстреляли российских военнопленных
- В Евросоюзе предложили ввести безвизовый режим с Арменией
- На Украине заявили о готовности захватывать российские города для «освобождения» территорий
- В Норвегии генконсула России на Шпицбергене заподозрили в связях с разведкой
- На реконструкции стадиона «Торпедо» нашли человеческие кости
- На территорию Мосгорсуда упал беспилотник
- Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Лачинском коридоре
- СМИ: Намерение Байдена переизбраться свидетельствует об упадке могущества США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru