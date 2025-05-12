Участников СВО захотели освободить от двух налогов
Участников специальной военной операции (СВО) предложили освободить от уплаты транспортного и земельного налогов. Эту инициативу разработали Министерство финансов РФ и Федеральная налоговая служба. Законопроект был опубликован на портале нормативных правовых актов.
Документ позволит ветеранам и их семьям не уплачивать пошлину за одно личное транспортное средство. Это не коснется легковых автомобилей, которые дороже 10 млн рублей. Поправки также позволят не платить государству за владение участками размером до 600 кв. метров.
Льготы распространятся на все регионы России. Их предоставят гражданам на налоговые периоды, начиная с 2022 года. Право на получение предоставят всем бойцам СВО, даже если они участвовали в боевых действиях меньше 12 месяцев.
Ранее депутат Якубовский рассказал, кто освобожден от уплаты взносов за капремонт, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru