Sky News: США вынудят Зеленского уступить России часть территорий
Военный эксперт Шон Белл заявил, что под нажимом США украинским властям придётся смириться с потерей части территорий страны.
В своей статье для Sky News он отметил, что в зоне спецоперации «все готово для летних наступательных действий», однако стороны преследуют разные цели.
По его мнению, условия для переговоров сложатся к концу лета, когда истощатся запасы оружия и боеприпасов и Россия с Украиной будут нуждаться в передышке.
Белл предположил, что для России военной победой мог бы стать контроль над большей частью Донбасса, однако перед президентом Украины Владимиром Зеленским будет стоять сложная задача — смириться с уступкой территорий.
«Здесь возобладает американская дипломатия», — заключил эксперт.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC заявил, что в Вашингтоне желают удостовериться, что наступление украинских войск будет успешным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru