Sky News: США вынудят Зеленского уступить России часть территорий

В своей статье для Sky News он отметил, что в зоне спецоперации «все готово для летних наступательных действий», однако стороны преследуют разные цели.

По его мнению, условия для переговоров сложатся к концу лета, когда истощатся запасы оружия и боеприпасов и Россия с Украиной будут нуждаться в передышке.

Белл предположил, что для России военной победой мог бы стать контроль над большей частью Донбасса, однако перед президентом Украины Владимиром Зеленским будет стоять сложная задача — смириться с уступкой территорий.

«Здесь возобладает американская дипломатия», — заключил эксперт.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC заявил, что в Вашингтоне желают удостовериться, что наступление украинских войск будет успешным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

