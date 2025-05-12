Два мирных жителя пострадали при детонации взрывного устройства ВСУ под Брянском
Два человека пострадали при детонации украинского взрывного устройства в Брянской области. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
Губернатор уточнил, что на трассе Суземка-Страчово во время движения гражданского автомобиля сработала дистанционная бомба.
«Осколочные ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя», – сообщил Богомаз в Telegram-канале.
Пострадавших - мужчину и женщину - доставили в больницу. Медики оказали им необходимую помощь.
Ранее мирный житель был ранен при атаке украинского дрона-камикадзе в брянском селе Каменский Хутор, напоминает РЕН ТВ.
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