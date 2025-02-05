На Украине заявили о дезертирстве 200 тысяч человек из ВСУ
Количество дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины перевалило 200 тысяч человек, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление украинского адвоката Владислава Михайленко.
Он сослался на источники в спецслужбах. При этом реальную статистику дезертиров в стране не ведут и это лишь примерное число беглецов.
Ранее украинский главнокомандующий Александр Сырский отдал приказ усилить 155-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ имени Анны Киевской. Правоохранители Украины расследуют случаи массового дезертирства из этого подразделения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru