Сырский приказал усилить бригаду ВСУ «Анна Киевская», из которой дезертировали 1700 человек
Украинский главнокомандующий Александр Сырский отдал приказ усилить 155-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ имени Анны Киевской. Правоохранители Украины расследуют случаи массового дезертирства из этого подразделения, сообщила газета РБК.
Как уточнило издание, соответствующее поручение Сырский отдал на совещании с командирами нескольких других подразделений. Высокопоставленный военный подчеркнул, что наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады он «уделил особое внимание».
Также главком ВСУ обсудил с командирами некие «проблемные вопросы», требующие решения.
Ранее украинские СМИ заявили о ненадлежащем формировании и обеспечении 155-й бригады ВСУ. Утверждалось, что из этого подразделения сбежали как минимум 1700 украинских военнослужащих — многие покинули бригаду еще во время обучения во Франции.
Позднее расследованием данных заявлений занялось украинское Государственное бюро расследований (ГБР). Это ведомство завело уголовное дело «в связи со значительным числом дезертирств» из «Анны Киевской».
В Киеве «Анну Киевскую» называли «элитной бригадой». Подразделение формировалось при помощи Франции. В частности, французские власти обеспечили его военной техники, бойцы проходили обучение на территории Пятой республики.
3-го января Forbes сообщил, что недавно сформированная 155-я бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия на линию соприкосновения. В первые же дни боев под Покровском «Анна Киевская» понесла тяжелые потери, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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