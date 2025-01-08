Глава Минобороны Франции подтвердил факт дезертирства 55 солдат ВСУ
Глава французского Минобороны Себастьян Лекорню в эфире радиостанции Europe 1 подтвердил факт дезертирства солдат украинской бригады «Анна Киевская».
По его словам, во время обучения во Франции дезертировали 55 военнослужащих подразделения.
Также он Лекорню отметил, что цифры, которые распространяют украинские журналисты, «не подтверждены».
Ранее представитель французской армии заявил изданию France 24 о дезертирстве нескольких десятков украинских солдат, которые жили во французских казармах, но имели право выходить в город, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru