На Украине заявили, что Запад выделит деньги на производство ракет и дронов

Западные страны пообещали выделить Киеву деньги на производство ракет и дронов, сообщил телеканалу «Рада» министр обороны Украины Рустем Умеров.

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По его словам, Киев разработал ракетную программу, и обменялся ею с партнерами. Отмечается, что Запад уже дал устное согласие на выделение средств.

Ранее стало известно, что Рустем Умеров и Кирилл Буданов могут быть отправлены в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@RadaTVchannel / скриншот
ТЕГИ:СпецоперацияЗападУкраина

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