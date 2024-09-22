На Украине заявили, что Запад выделит деньги на производство ракет и дронов
22 сентября 202401:32
Западные страны пообещали выделить Киеву деньги на производство ракет и дронов, сообщил телеканалу «Рада» министр обороны Украины Рустем Умеров.
По его словам, Киев разработал ракетную программу, и обменялся ею с партнерами. Отмечается, что Запад уже дал устное согласие на выделение средств.
Ранее стало известно, что Рустем Умеров и Кирилл Буданов могут быть отправлены в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru