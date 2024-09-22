На Украине заявили, что Запад выделит деньги на производство ракет и дронов

По его словам, Киев разработал ракетную программу, и обменялся ею с партнерами. Отмечается, что Запад уже дал устное согласие на выделение средств.

Ранее стало известно, что Рустем Умеров и Кирилл Буданов могут быть отправлены в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

