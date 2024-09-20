СМИ: Рустем Умеров и Кирилл Буданов могут быть отправлены в отставку
Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов могут покинуть свои посты, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, между Будановым и руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком наблюдается серьезное напряжение. Буданов остается одной из немногих влиятельных фигур, которые конкурируют с Ермаком в окружении Владимира Зеленского.
Источники также утверждают, что Умеров без согласования с Будановым уволил двух его заместителей, что усилило внутренние конфликты. Рассматривается возможность назначения главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко на место Буданова, а сам Умеров может возглавить эту же службу.
На данный момент остается открытым вопрос о том, кто займет должность министра обороны в случае отставки Умерова, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru