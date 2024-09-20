СМИ: Рустем Умеров и Кирилл Буданов могут быть отправлены в отставку

Источники также утверждают, что Умеров без согласования с Будановым уволил двух его заместителей, что усилило внутренние конфликты. Рассматривается возможность назначения главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко на место Буданова, а сам Умеров может возглавить эту же службу.

На данный момент остается открытым вопрос о том, кто займет должность министра обороны в случае отставки Умерова, передает «Радиоточка НСН».