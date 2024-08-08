Рогов заявил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова

Покушение произошло на министра обороны Украины Рустема Умерова. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Информацию сообщил украинский блогер и она нуждается в подтверждении», — написал общественник в своем Telegram-канале.

Как отметил Рогов, в Киеве рядом с министром сработало взрывное устройство. Предположительно, Умерова увезла скорая помощь, его состояние неизвестно.

Ранее на Украине было совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион, экс-парламентарий скончалась в больнице, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@RadaTVchannel / скриншот
ТЕГИ:ПокушениеМинобороныУкраина

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