Рогов заявил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Покушение произошло на министра обороны Украины Рустема Умерова. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Информацию сообщил украинский блогер и она нуждается в подтверждении», — написал общественник в своем Telegram-канале.
Как отметил Рогов, в Киеве рядом с министром сработало взрывное устройство. Предположительно, Умерова увезла скорая помощь, его состояние неизвестно.
Ранее на Украине было совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион, экс-парламентарий скончалась в больнице, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru