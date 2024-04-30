Захарова указала на нестыковки в словах Блинкена о мирных переговорах
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в Telegram заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о том, что только от желания РФ зависят мирные переговоры Москвы и Киева в соответствии с уставом ООН.
«Складывается ощущение зазеркалья, в котором находятся американские политики», – написала дипломат. По ее словам, именно Россия в свое время инициировала минские договоренности, а также была готова к переговорам в 2022 году. При этом американские власти не позволили президенту Украины Владимиру Зеленскому вести диалог с Москвой.
Ранее Блинкен заявил, что США выразили надежду, что Россия проявит готовность к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в соответствии с принципами международного права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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