Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в Telegram заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о том, что только от желания РФ зависят мирные переговоры Москвы и Киева в соответствии с уставом ООН.

«Складывается ощущение зазеркалья, в котором находятся американские политики», – написала дипломат. По ее словам, именно Россия в свое время инициировала минские договоренности, а также была готова к переговорам в 2022 году. При этом американские власти не позволили президенту Украины Владимиру Зеленскому вести диалог с Москвой.

Ранее Блинкен заявил, что США выразили надежду, что Россия проявит готовность к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в соответствии с принципами международного права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

